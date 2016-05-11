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سام مرسي ضاحكا: أنا زملكاوي.. ولن ألعب لقاء تنزانيا

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سام مرسي ضاحكا: أنا زملكاوي.. ولن ألعب لقاء تنزانيا سام مرسي ضاحكا: أنا زملكاوي.. ولن ألعب لقاء تنزانيا

قال سام مرسي المحترف المصري بصفوف نادي ويجان الإنجليزي أن عائلته بالكامل تشجع نادي الزمالك في .

وقال مرسي في تصريحات عبر قناة صدى البلد:"أشجع الزمالك، وعائلتي كلها زملكاوية".

وأضاف ضاحكًا"يومًا ما قد أرتدي قميص الزمالك، ولكن في الوقت الحالي أسعى لاستكمال مشواري في الدوري الإنجليزي".

وأكد أنه تحدث مع هيكتور كوبر حول الانضمام لمنتخب مصر، وأنه يتطلع لانتزاع هذه الفرصة، ولكنه لن يتمكن من المشاركة في لقاء تنزانيا.

وأشار لاعب ويجان إلى أنه معجب للغاية بقدرات محمد صلاح ويتابع مبارياته في روما، كما أكد أن محمد النني لاعب رائع ولديه شخصية قوية ساعدته في الانضمام إلى آرسنال.

وأتم سام مرسي"تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي إنجاز لا يصدق، لأن أقصى ما كان يتوقعه البعض لهذا الفريق أن يحتل مركز متقدم في الدوري".

وتحدث والده مكاوي مرسي عبر برنامج "مع شوبير" قائلا:"نادر الشقيق الأكبر لسام كان يلعب لناد ولفرهامبتون، ثم أعجبوا بقدرات سام بعد 6 سنوات لعبها ضمن أندية الهواة".

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