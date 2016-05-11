منتخب مصر يبرر استبعاد عاشور واستحالة ضم بلانكو

برر محمود فايز محلل الأداء بالجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب كثرة الخيارات المتاحة في مركز لاعب الوسط.

وأوضح فايز"استبعاد عاشور وجهة نظر فنية لهيكتور كوبر، حيث أن المنتخب يضم 7 لاعبين في مركز لاعب الوسط، ويضطر لاختيار 4 على الأكثر".

وأضاف عبر قناة صدى البلد"يتم اختيار اللاعبين في هذا المركز حسب نوعية المباراة وأرض الملعب، ودرجة الحرارة، ومن الوارد ضم حسام عاشور في أي وقت".

وتطرق مدرب المنتخب للحديث عن محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة، مؤكدًا أن عبد الشافي من القوام الأساسي، وانضمامه للمنتخب إضافة كبيرة، وأن الجهاز الفني سيتابعه في مباراة النصر بنهائي كأس الملك.

أما إسماعيل بلانكو، أكد محمود فايز استحالة ضمه، نظرًا لعدم امتلاكه أي أوراق تثبت أنه يحمل الجنسية المصرية بعد وفاة جده ووالده.

وقال:"بلانكو مهاجم مميز للغاية، لقد لعب أمام كوبر منذ 4 سنوات في الدوري اليوناني، والآن انضم لنادي برشلونة الإكوادوري".

واختتم"كما نتابع عبد الله ياسين، ولكنه لم يلعب للفريق الأول، وكذلك أمير عادل في الدوري السويدي، وعمرو طارق، إلا أنه لا يشارك بانتظام مع فريقه الأمريكي".