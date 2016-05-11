منتخب مصر يحدد المشكلة الوحيدة لسام مرسي

يخشى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر من مشكلة وحيدة قبل الاعتماد على المحترف المصري سام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي.

وحدد محمود فايز محلل الأداء هذه العقبة، وهي عدم إجادة اللاعب اللغة العربية، مضيفًا"ولكن لديه شقيق يعمل معلمًا للغة العربية للمقيمين في لندن".

وأضاف"تأكد هيكتور كوبر خلال زيارته إلى إنجلترا أن سام مرسي لاعب مهذب، وتحدث مع مدربي ويجان ومسئولي النادي حول سلوكياته".

وقال عبر قناة صدى البلد:"أما على المستوى الفني، فهو لاعب حماسي وقائد داخل الملعب، يشبه كثيرًا حسام غالي ومحمد النني".

وأوضح"نتابع سام مرسي منذ 6 أشهر، فهو يلعب أساسي في 24 مباراة بأحد الدوريات الأوروبية القوية، وهو دليل كاف على قدراته المميزة".

وأشار إلى أنه جار الآن إنهاء بعض الإجراءات بعض الحصول على جواز السفر الخاص به، وسينضم إلى معسكر المنتخب في أغسطس، لبيان مدى تأقلمه مع أجواء الفريق.

ويبلغ سام مرسي 24 عامًا، وساهم في تأهل ناديه لدوري الدرجة الاولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".