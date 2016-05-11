برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>

تتعرض الفترة المقبلة لبعض الاضطرابات فى مجال عملك لكن أنت قادر بإصرارك أن تغير كل الامور التى تحيط بك و تجعلها فى صالحك ، و عليك إلا تضع كل تركيزك فى مجال العمل فقط فهناك اشياء اخرى تستحق الاهتمام و التركيز .حياتك العاطفية مشوشة لحد كبير ، فحدد هدفك و الى اين ستصل علاقتك مع شريكك ، حاول أن تجتهد معه و تظهر له جوانب مرحة وخفية من شخصيتك قد تجعلك أقرب لقلبه .إهمالك لحالتك الصحية يزداد، فاتبع تعاليم وإرشادات الطبيب من أجل تخطى أزماتك الصحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت استقرار الفترة المقبلة على الصيد العاطفى و الأسرى ، فاهتم بحياتك الشخصية بنسبة أكبر من ذلك.