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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

على الصعيد المهني:
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تتعرض الفترة المقبلة لبعض الاضطرابات فى مجال عملك لكن أنت قادر بإصرارك أن تغير كل الامور التى تحيط بك و تجعلها فى صالحك ، و عليك إلا تضع كل تركيزك فى مجال العمل فقط فهناك اشياء اخرى تستحق الاهتمام و التركيز .

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية مشوشة لحد كبير ، فحدد هدفك و الى اين ستصل علاقتك مع شريكك ، حاول أن تجتهد معه و تظهر له جوانب مرحة وخفية من شخصيتك قد تجعلك أقرب لقلبه .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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إهمالك لحالتك الصحية يزداد، فاتبع تعاليم وإرشادات الطبيب من أجل تخطى أزماتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت استقرار الفترة المقبلة على الصيد العاطفى و الأسرى ، فاهتم بحياتك الشخصية بنسبة أكبر من ذلك.
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مصر 365

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