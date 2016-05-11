برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:تتعرض الفترة المقبلة لبعض الاضطرابات فى مجال عملك لكن أنت قادر بإصرارك أن تغير كل الامور التى تحيط بك و تجعلها فى صالحك ، و عليك إلا تضع كل تركيزك فى مجال العمل فقط فهناك اشياء اخرى تستحق الاهتمام و التركيز .
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية مشوشة لحد كبير ، فحدد هدفك و الى اين ستصل علاقتك مع شريكك ، حاول أن تجتهد معه و تظهر له جوانب مرحة وخفية من شخصيتك قد تجعلك أقرب لقلبه .
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برج الحوت على الصعيد الصحي:إهمالك لحالتك الصحية يزداد، فاتبع تعاليم وإرشادات الطبيب من أجل تخطى أزماتك الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت استقرار الفترة المقبلة على الصيد العاطفى و الأسرى ، فاهتم بحياتك الشخصية بنسبة أكبر من ذلك.
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