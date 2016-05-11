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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

على الصعيد المهني:
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تحاول دائماً أن تجد مبرر لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.

على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالباً سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجاً فيما بعد.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المززمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب ان تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته المهنية التى يحتاج فيها إلى اكتساب خبرات كثيرة حتى يتوصل إلى مرحلة الاكتفاء الفكرى فى هذا الوقت، ليتيح له الفرصة لتولى مناصب كبيرة قى وقت قليل جداً بالنسبة لخبرته الحالية فى العمل.
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مصر 365

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