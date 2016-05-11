برج القوس حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> اليوم ، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراًحاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك. على الصعيد العاطفي:

> ستقابل شخص ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيراً. برج القوس على الصعيد الصحي:

> الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، احذر كثيراً هذه الفترة، كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التوتر تحديداً فيما يخص العمل، و حكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص و أصولهم، لكن الوقت جيد لاثبات نفسه ، عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم كافة الأمور التى قد تكون سبباً فى إفساد حياتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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