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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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العمل الشاق سيؤتى ثماره دائمًا ومن المهم أن تتمسك بالمسار الذى بدأته ولا تنجرف لخطط الثراء السريع، ستسمع أخبار سيئة فى هذه الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجك من المشاكل، حتى تستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .

على الصعيد العاطفي:
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الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لك، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل هذا الوقت المناسب، وعليك ان تمنح عائلتك اهتمامًا خاصًا وتشاركهم فى أنشطة ممتعة ولا بأس لو خططت للقيام برحلة معهم أو زيارة عائلتك إذا كنت تعيش بعيدًا عنهم

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام، فحالتك الصحية اليوم تمر بطفرة حقيقية وتتمتع بروح من الصفاء والاستقرار على الصعيدين الجسدى والنفسى مما ينعكس إيجابًا على حالتك ككل

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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تحاصرك الكثير من الضغوط بسبب مشاكل داخلية خاصة بك تؤثر على طريقة تعاملك مع القضايا المحيطة حوال ألا تسمح لهذه القضايا باستنزافك وستحصل على حل فى وقت قريب جدًا.
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مصر 365

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