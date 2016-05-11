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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2016/5/11

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2016/5/11 حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2016/5/11

لبرج العقرب :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
>

يعتبر من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.

حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:
>

ازمات كبيرة سيمر بها ابناء هذا البرج فى حياتهم العاطفية ، فالغيرة والشك سيكون من اهم الأشياء التى قد تؤدى بعلاقتهم بأحبابهم إلى نهاية غير مرغوب بها،

حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحى:
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يجب أن نلتزم بتعليمات الطبيب حتى إذا لم نشعر بمشاكل صحية، حتى نتخطى أى مشكلة قد نقع فيها فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.

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مصر 365

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