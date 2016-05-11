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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

على الصعيد المهنى:
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يفاجئك مدرائك بإشادة كبيرة فى عملك، وتترشح للحصول على مكافأة أو ترقية فى القريب العاجل.

على الصعيد العاطفي:
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تبدأ فى استعادة ذكريات الماضى مع حبيب مخلص رحل عنك فى ظروف قاسية، استمتع بدفئ الحبيب وإنسى الهموم معه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية ونظامك الغذائى السليم

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم مليء بالنشاط والأخبار السعيدة، حاول العلو بسقف طموحك وأبدأ فى تشكيل حلقة من العلاقات الاجتماعية القوية.

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مصر 365

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