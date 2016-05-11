برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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يفاجئك مدرائك بإشادة كبيرة فى عملك، وتترشح للحصول على مكافأة أو ترقية فى القريب العاجل.تبدأ فى استعادة ذكريات الماضى مع حبيب مخلص رحل عنك فى ظروف قاسية، استمتع بدفئ الحبيب وإنسى الهموم معه.تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية ونظامك الغذائى السليميتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم مليء بالنشاط والأخبار السعيدة، حاول العلو بسقف طموحك وأبدأ فى تشكيل حلقة من العلاقات الاجتماعية القوية.