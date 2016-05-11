برج الثور حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> قد تنجح فى عقد اتفاق عمل مثمر مع شخص محترف يمنحك أفضل الخيارات المتاحة لإنجاز العمل ولكن كن حذرًا قبل البدء فى شراكة معه. على الصعيد العاطفي:

> شريك حياتك قد يصارحك بمطالب غريبة نوعًا ما ويعترف لك بأن لديه مخاوف غريبة، فحاول أن تحتويه وتتفهم مخاوفه وتحترم صراحته وشفافيته معك. برج الثور على الصعيد الصحي:

> الأمراض البسيطة واردة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع متقطع لا تشعر بالقلق فهذه مرحلة عابرة قد تجعلك تشعر بالضعف إلى حد ما ولكن الأمر لا يحتاج أكثر من بعض الاسترخاء والراحة. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> أنت قاض جيد ويمكنك تحليل المور بشكل جيد جدًا واليوم ستلقى الكثير من التقدير بسبب هذه الميزة فيك فالناس تثق بك وتنتظر الكثير من قدرتك على التصرف بشكل جيد والحكم على الأمور بموضوعية.

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شبكةعيونالإخبارية

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