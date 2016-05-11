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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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تسود اجواء العمل لمواليد برج الجدى حالة من التوتر قد تؤثر على اداءك المهنى ، فحاول أن تتجنب الطاقة السلبية التى ستؤثر على خطواتك بالعمل .

على الصعيد العاطفي:
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ولمواليد برج الجدى فالعاطفة و الحب أكثر ما يهمك و يشغل بالك هذه الفترة ، فشريكك محظوظ باهتمامك المستمر به ، الاستقرار هدف يجب أن تحققه فى هذه العلاقة .

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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حالة مواليد هذا البرج الصحية جيدة ، أسعى للبعد عن أى عوامل تغير حالتك المزاجيه و تدخل فى توتر ، اتبع عادات غذائية جيدة لتبتعد عن اضطرابات المعدة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
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يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج بأنه سيلتقى صديق قديم يعيد له الكثير من الذكريات و الافكار و التى ستساعده على كسر الروتين اليومى الممل و فتح آفاق جديدة .
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مصر 365

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