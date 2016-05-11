برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> تسود اجواء العمل لمواليد برج الجدى حالة من التوتر قد تؤثر على اداءك المهنى ، فحاول أن تتجنب الطاقة السلبية التى ستؤثر على خطواتك بالعمل . على الصعيد العاطفي:

> ولمواليد برج الجدى فالعاطفة و الحب أكثر ما يهمك و يشغل بالك هذه الفترة ، فشريكك محظوظ باهتمامك المستمر به ، الاستقرار هدف يجب أن تحققه فى هذه العلاقة . برج الجدى على الصعيد الصحي:

> حالة مواليد هذا البرج الصحية جيدة ، أسعى للبعد عن أى عوامل تغير حالتك المزاجيه و تدخل فى توتر ، اتبع عادات غذائية جيدة لتبتعد عن اضطرابات المعدة . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

> يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج بأنه سيلتقى صديق قديم يعيد له الكثير من الذكريات و الافكار و التى ستساعده على كسر الروتين اليومى الممل و فتح آفاق جديدة .

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شبكةعيونالإخبارية

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