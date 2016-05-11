برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> أنت شخص مجتهد تسعى بكل قوة و حماس للوصول لمناصب مهمة فى عملك ، لا تتنازل عن حلمك وكن صبورا، فمن الممكن أن تحققه بسهولة و يسر خلال الفترة المقبلة . على الصعيد العاطفي:

> الحالة العاطفية لمواليد هذا البرج ممتازة حيث يشع الحب بكل تفاصيل حياتك ، شريكك يسعى دائما لارضاءك ، فحاول أن تدعمه . برج الحمل على الصعيد الصحي:

> حالتك المزاجية تتحسن نسبيا عن الفترة السابقة ، عليك أن تأخذ القرار المناسبة التى تخص حالتك و اذا كنت بحاجة لاستشارة الطبيب فلا تتردد ، و تخصص جزء من وقتك لممارسة اليوجا فهى ستجعل مزاجك أفضل. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج أن تتحسن حياتك على الصعيد العائلى و يسود الهدوء و الاستقرار الأجواء ، فكن حذر حين تتخذ أى قرار.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365