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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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أنت شخص مجتهد تسعى بكل قوة و حماس للوصول لمناصب مهمة فى عملك ، لا تتنازل عن حلمك وكن صبورا، فمن الممكن أن تحققه بسهولة و يسر خلال الفترة المقبلة .

على الصعيد العاطفي:
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الحالة العاطفية لمواليد هذا البرج ممتازة حيث يشع الحب بكل تفاصيل حياتك ، شريكك يسعى دائما لارضاءك ، فحاول أن تدعمه .

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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حالتك المزاجية تتحسن نسبيا عن الفترة السابقة ، عليك أن تأخذ القرار المناسبة التى تخص حالتك و اذا كنت بحاجة لاستشارة الطبيب فلا تتردد ، و تخصص جزء من وقتك لممارسة اليوجا فهى ستجعل مزاجك أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
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يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج أن تتحسن حياتك على الصعيد العائلى و يسود الهدوء و الاستقرار الأجواء ، فكن حذر حين تتخذ أى قرار.
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مصر 365

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