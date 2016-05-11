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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

على الصعيد المهني:
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أنت جاذب للرومانسية فى مكان عملك كما يجذب المغناطيس الأشياء، ولكن يجب أن تتذكر أن المكتب هو مكان للعمل وليس لإظهار مشاعرك، والأفضل هو أن تترك هذه الأمور وتركز على عملك.

على الصعيد العاطفي:
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هذا الوقت المناسب لتجاوز علاقاتك القديمة والشفاء منها تمامًا، خاصة أن حركة الكواكب فى صالحك وتساعدك على نسيان الأحقاد القديمة والتركيز بدلاً من ذلك على إعادة بناء حياتك وعلاقاتك .

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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حاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية من أجل اللياقة البدنية التى يتم ممارستها فى الهواء الطلق مثل السباحة أو الجرى، وعليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وقوة الرئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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تميل إلى أن تكون حاسمًا أكثر اليوم، خاصة أنك من داخلك تدرك أن غالبية همومك لا أساس لها والطريقة الوحيدة لتجاوز مخاوفك هذه هى مواجهتها أو الحديث عنها بصراحة مع شخص قريب منك.
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مصر 365

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