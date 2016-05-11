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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

على الصعيد المهنى:
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تبدأ فى عمل جديد أو مجال مختلف عن طبيعة عملك المعتادة، لا تخشى الظروف والتحديات، وأحصل على شحنة من التفاؤل والطاقة حتى تثبت نفسك بسرعة

على الصعيد العاطفي:
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يهجرك حبيب فى ظروف غامضة ويسبب ألم كبير لك بسبب خيانته وتخليه عنك فى ظروف صعبة، لا تنظر للوراء، وأسعى للحصول على الحب مع شخص آخر يستحق مودتك

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية فى أفضل أحوالها ولكن حالتك النفسية تعانى من بعض التوترات، حاول تغيير الاماكن المعتادة التى تذهب لها، أو الأشخاص الذين تقابلهم يومياً حتى تكسر حدة الروتين

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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يتوقع العلماء لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم صعب مليء بالخيانة والتحديات، والغدر من شخص قريب جداً إلى قلبك، لا تحزن فالمستقبل سيأتى لك بالسعادة لا محالة.

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مصر 365

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