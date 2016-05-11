برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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تبدأ فى عمل جديد أو مجال مختلف عن طبيعة عملك المعتادة، لا تخشى الظروف والتحديات، وأحصل على شحنة من التفاؤل والطاقة حتى تثبت نفسك بسرعةيهجرك حبيب فى ظروف غامضة ويسبب ألم كبير لك بسبب خيانته وتخليه عنك فى ظروف صعبة، لا تنظر للوراء، وأسعى للحصول على الحب مع شخص آخر يستحق مودتكصحتك البدنية فى أفضل أحوالها ولكن حالتك النفسية تعانى من بعض التوترات، حاول تغيير الاماكن المعتادة التى تذهب لها، أو الأشخاص الذين تقابلهم يومياً حتى تكسر حدة الروتينيتوقع العلماء لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم صعب مليء بالخيانة والتحديات، والغدر من شخص قريب جداً إلى قلبك، لا تحزن فالمستقبل سيأتى لك بالسعادة لا محالة.