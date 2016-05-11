توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 11 مايو 2016

حظك اليوم الأسد الأربعاء 2016/5/11هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع أراء الأخرين.
>حظك اليوم لبرج الأسد:
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى: بالنسبة للحياة العاطفية فالحب سيكون طوق نجاته هذه الفترة، لذلك يجب أن يحافظ على شريك حياته وعن العلاقة بينه وبين شريك حياته، لان هذه العلتاقة لن تعوض لذلك يجب ان يحافظوا عليها كثيراً.
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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى: يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى لا يقعون فى مشاكل كبرى هم فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع آراء الآخرين.
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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 تتعرض الفترة المقبلة لبعض الاضطرابات فى مجال عملك لكن أنت قادر بإصرارك أن تغير كل الامور التى تحيط بك و تجعلها فى صالحك ، و عليك إلا تضع كل تركيزك فى مجال العمل فقط فهناك اشياء اخرى تستحق الاهتمام والتركيز.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية مشوشة لحد كبير ، فحدد هدفك و الى اين ستصل علاقتك مع شريكك ، حاول أن تجتهد معه و تظهر له جوانب مرحة وخفية من شخصيتك قد تجعلك أقرب لقلبه.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:إهمالك لحالتك الصحية يزداد ، فأتبع تعاليم و ارشادات الطبيب من أجل تخطى ازماتك الصحية .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت استقرار الفترة المقبلة على الصيد العاطفى و الأسرى ، فاهتم بحياتك الشخصية بنسبة أكبر من ذلك.
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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016تحاول دائماً أن تجد مبرر لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالباً سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجاً فيما بعد.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المززمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب ان تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته المهنية التى يحتاج فيها إلى اكتساب خبرات كثيرة حتى يتوصل إلى مرحلة الاكتفاء الفكرى فى هذا الوقت، ليتيح له الفرصة لتولى مناصب كبيرة قى وقت قليل جداً بالنسبة لخبرته الحالية فى العمل.
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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016اليوم، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراًحاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:ستقابل شخص ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيراً.
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برج القوس على الصعيد الصحي:الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، احذر كثيراً هذه الفترة، كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التوتر تحديداً فيما يخص العمل، و حكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص و أصولهم، لكن الوقت جيد لاثبات نفسه ، عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم كافة الأمور التى قد تكون سبباً فى إفساد حياتك.
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العمل الشاق سيؤتى ثماره دائمًا ومن المهم أن تتمسك بالمسار الذى بدأته ولا تنجرف لخطط الثراء السريع، ستسمع أخبار سيئة فى هذه الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجك من المشاكل، حتى تستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .
>برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لك، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل هذا الوقت المناسب، وعليك ان تمنح عائلتك اهتمامًا خاصًا وتشاركهم فى أنشطة ممتعة ولا بأس لو خططت للقيام برحلة معهم أو زيارة عائلتك إذا كنت تعيش بعيدًا عنهم
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برج الميزان على الصعيد الصحي:لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام، فحالتك الصحية اليوم تمر بطفرة حقيقية وتتمتع بروح من الصفاء والاستقرار على الصعيدين الجسدى والنفسى مما ينعكس إيجابًا على حالتك ككل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:تحاصرك الكثير من الضغوط بسبب مشاكل داخلية خاصة بك تؤثر على طريقة تعاملك مع القضايا المحيطة حوال ألا تسمح لهذه القضايا باستنزافك وستحصل على حل فى وقت قريب جدًا
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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 يفاجئك مديرونك بإشادة كبيرة فى عملك، وتترشح للحصول على مكافأة أو ترقية فى القريب العاجل.
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفي:تبدأ فى استعادة ذكريات الماضى مع حبيب مخلص رحل عنك فى ظروف قاسية، استمتع بدفئ الحبيب وإنسى الهموم معه.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية ونظامك الغذائى السليم
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:يتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم مليء بالنشاط والأخبار السعيدة، حاول العلو بسقف طموحك وأبدأ فى تشكيل حلقة من العلاقات الاجتماعية القوية
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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 11/ 5 /2016 قد تنجح فى عقد اتفاق عمل مثمر مع شخص محترف يمنحك أفضل الخيارات المتاحة لإنجاز العمل ولكن كن حذرًا قبل البدء فى شراكة معه.
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:شريك حياتك قد يصارحك بمطالب غريبة نوعًا ما ويعترف لك بأن لديه مخاوف غريبة، فحاول أن تحتويه وتتفهم مخاوفه وتحترم صراحته وشفافيته معك.
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برج الثور على الصعيد الصحي:الأمراض البسيطة واردة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع متقطع لا تشعر بالقلق فهذه مرحلة عابرة قد تجعلك تشعر بالضعف إلى حد ما ولكن الأمر لا يحتاج أكثر من بعض الاسترخاء والراحة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:أنت قاض جيد ويمكنك تحليل المور بشكل جيد جدًا واليوم ستلقى الكثير من التقدير بسبب هذه الميزة فيك فالناس تثق بك وتنتظر الكثير من قدرتك على التصرف بشكل جيد والحكم على الأمور بموضوعية.
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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11 /5/2016 تسود اجواء العمل لمواليد برج الجدى حالة من التوتر قد تؤثر على اداءك المهنى ، فحاول أن تتجنب الطاقة السلبية التى ستؤثر على خطواتك بالعمل .
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:و لمواليد برج الجدى فالعاطفة و الحب أكثر ما يهمك و يشغل بالك هذه الفترة ، فشريكك محظوظ باهتمامك المستمر به ، الاستقرار هدف يجب أن تحققه فى هذه العلاقة .
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برج الجدى على الصعيد الصحي:حالة مواليد هذا البرج الصحية جيدة ، أسعى للبعد عن أى عوامل تغير حالتك المزاجيه و تدخل فى توتر ، اتبع عادات غذائية جيدة لتبتعد عن اضطرابات المعدة .
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج بأنه سيلتقى صديق قديم يعيد له الكثير من الذكريات و الافكار و التى ستساعده على كسر الروتين اليومى الممل و فتح آفاق جديدة .
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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 أنت شخص مجتهد تسعى بكل قوة و حماس للوصول لمناصب مهمة فى عملك ، لا تتنازل عن حلمك و كن صبور ، فمن الممكن ان تحققه بسهولة و يسر خلال الفترة المقبلة .
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحالة العاطفية لمواليد هذا البرج ممتازة حيث يشع الحب بكل تفاصيل حياتك ، شريكك يسعى دائما لارضاءك ، فحاول أن تدعمه .
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برج الحمل على الصعيد الصحي:حالتك المزاجية تتحسن نسبيا عن الفترة السابقة ، عليك أن تأخذ القرار المناسبة التى تخص حالتك و اذا كنت بحاجة لاستشارة الطبيب فلا تتردد ، و تخصص جزء من وقتك لممارسة اليوجا فهى ستجعل مزاجك أفضل .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج أن تتحسن حياتك على الصعيد العائلى و يسود الهدوء و الاستقرار الأجواء ، فكن حذر حين تتخذ أى قرار.
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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 11/ 5 /2016 أنت جاذب للرومانسية فى مكان عملك كما يجذب المغناطيس الأشياء، ولكن يجب أن تتذكر أن المكتب هو مكان للعمل وليس لإظهار مشاعرك، والأفضل هو أن تترك هذه الأمور وتركز على عملك.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:هذا الوقت المناسب لتجاوز علاقاتك القديمة والشفاء منها تمامًا، خاصة أن حركة الكواكب فى صالحك وتساعدك على نسيان الأحقاد القديمة والتركيز بدلاً من ذلك على إعادة بناء حياتك وعلاقاتك .
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برج الدلو على الصعيد الصحي:حاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية من أجل اللياقة البدنية التى يتم ممارستها فى الهواء الطلق مثل السباحة أو الجرى، وعليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وقوة الرئة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:تميل إلى أن تكون حاسمًا أكثر اليوم، خاصة أنك من داخلك تدرك أن غالبية همومك لا أساس لها والطريقة الوحيدة لتجاوز مخاوفك هذه هى مواجهتها أو الحديث عنها بصراحة مع شخص قريب منك.
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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016 تبدأ فى عمل جديد أو مجال مختلف عن طبيعة عملك المعتادة، لا تخشى الظروف والتحديات، وأحصل على شحنة من التفاؤل والطاقة حتى تثبت نفسك بسرعة
>برج العذراء على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفي:يهجرك حبيب فى ظروف غامضة ويسبب ألم كبير لك بسبب خيانته وتخليه عنك فى ظروف صعبة، لا تنظر للوراء، وأسعى للحصول على الحب مع شخص آخر يستحق مودتك
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برج العذراء على الصعيد الصحي:صحتك البدنية فى أفضل أحوالها ولكن حالتك النفسية تعانى من بعض التوترات، حاول تغيير الاماكن المعتادة التى تذهب لها، أو الأشخاص الذين تقابلهم يومياً حتى تكسر حدة الروتين
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:يتوقع العلماء لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم صعب مليء بالخيانة والتحديات، والغدر من شخص قريب جداً إلى قلبك، لا تحزن فالمستقبل سيأتى لك بالسعادة لا محالة.
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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2016/5/11يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.
>حظك اليوم لبرج العقرب :
>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:
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حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى: أزمات كبيرة سيمر بها ابناء هذا البرج فى حياتهم العاطفية ، فالغيرة والشك سيكون من اهم الأشياء التى قد تؤدى بعلاقتهم بأحبابهم إلى نهاية غير مرغوب بها.
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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحى: يجب أن نلتزم بتعليمات الطبيب حتى إذا لم نشعر بمشاكل صحية، حتى نتخطى أى مشكلة قد نقع فيها فيما بعد.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب : يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.
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