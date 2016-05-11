توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 11 مايو 2016

حظك اليوم الأسد الأربعاء 2016/5/11

>حظك اليوم لبرج الأسد:

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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>برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 11/ 5 /2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 11 /5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 11/ 5 /2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 11/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2016/5/11

>حظك اليوم لبرج العقرب :

>حظك لبرج العقرب على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع أراء الأخرين.بالنسبة للحياة العاطفية فالحب سيكون طوق نجاته هذه الفترة، لذلك يجب أن يحافظ على شريك حياته وعن العلاقة بينه وبين شريك حياته، لان هذه العلتاقة لن تعوض لذلك يجب ان يحافظوا عليها كثيراً.يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى لا يقعون فى مشاكل كبرى هم فى غنى عنها.هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع آراء الآخرين.تتعرض الفترة المقبلة لبعض الاضطرابات فى مجال عملك لكن أنت قادر بإصرارك أن تغير كل الامور التى تحيط بك و تجعلها فى صالحك ، و عليك إلا تضع كل تركيزك فى مجال العمل فقط فهناك اشياء اخرى تستحق الاهتمام والتركيز.حياتك العاطفية مشوشة لحد كبير ، فحدد هدفك و الى اين ستصل علاقتك مع شريكك ، حاول أن تجتهد معه و تظهر له جوانب مرحة وخفية من شخصيتك قد تجعلك أقرب لقلبه.إهمالك لحالتك الصحية يزداد ، فأتبع تعاليم و ارشادات الطبيب من أجل تخطى ازماتك الصحية .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت استقرار الفترة المقبلة على الصيد العاطفى و الأسرى ، فاهتم بحياتك الشخصية بنسبة أكبر من ذلك.تحاول دائماً أن تجد مبرر لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالباً سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجاً فيما بعد.كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المززمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب ان تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته المهنية التى يحتاج فيها إلى اكتساب خبرات كثيرة حتى يتوصل إلى مرحلة الاكتفاء الفكرى فى هذا الوقت، ليتيح له الفرصة لتولى مناصب كبيرة قى وقت قليل جداً بالنسبة لخبرته الحالية فى العمل.اليوم، وستبدأ فى العمل بشكل ملحوظ لانجاز مصالح مجموعة من العملاء المعطلة مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراًحاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.ستقابل شخص ما ذات شخصية جذابة ستكون قادرا على إقناعه بسهولة التواصل مع سحرك و محادثاتك، وستبدأ معه علاقة جديدة وستستمر لفترة طويلة، وستتغير بها مجرى حياتك، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيراً.الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، احذر كثيراً هذه الفترة، كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التوتر تحديداً فيما يخص العمل، و حكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص و أصولهم، لكن الوقت جيد لاثبات نفسه ، عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم كافة الأمور التى قد تكون سبباً فى إفساد حياتك.العمل الشاق سيؤتى ثماره دائمًا ومن المهم أن تتمسك بالمسار الذى بدأته ولا تنجرف لخطط الثراء السريع، ستسمع أخبار سيئة فى هذه الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجك من المشاكل، حتى تستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لك، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل هذا الوقت المناسب، وعليك ان تمنح عائلتك اهتمامًا خاصًا وتشاركهم فى أنشطة ممتعة ولا بأس لو خططت للقيام برحلة معهم أو زيارة عائلتك إذا كنت تعيش بعيدًا عنهملا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام، فحالتك الصحية اليوم تمر بطفرة حقيقية وتتمتع بروح من الصفاء والاستقرار على الصعيدين الجسدى والنفسى مما ينعكس إيجابًا على حالتك ككل.تحاصرك الكثير من الضغوط بسبب مشاكل داخلية خاصة بك تؤثر على طريقة تعاملك مع القضايا المحيطة حوال ألا تسمح لهذه القضايا باستنزافك وستحصل على حل فى وقت قريب جدًايفاجئك مديرونك بإشادة كبيرة فى عملك، وتترشح للحصول على مكافأة أو ترقية فى القريب العاجل.تبدأ فى استعادة ذكريات الماضى مع حبيب مخلص رحل عنك فى ظروف قاسية، استمتع بدفئ الحبيب وإنسى الهموم معه.تغيرات الجو تصيبك بأزمات صحية طفيفة، حاذر من تلقى أى عدوى واستمر فى تمارينك الرياضية ونظامك الغذائى السليميتوقع العلماء لمواليد برج الجوزاء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم مليء بالنشاط والأخبار السعيدة، حاول العلو بسقف طموحك وأبدأ فى تشكيل حلقة من العلاقات الاجتماعية القويةقد تنجح فى عقد اتفاق عمل مثمر مع شخص محترف يمنحك أفضل الخيارات المتاحة لإنجاز العمل ولكن كن حذرًا قبل البدء فى شراكة معه.شريك حياتك قد يصارحك بمطالب غريبة نوعًا ما ويعترف لك بأن لديه مخاوف غريبة، فحاول أن تحتويه وتتفهم مخاوفه وتحترم صراحته وشفافيته معك.الأمراض البسيطة واردة اليوم، قد تشعر ببرد طفيف أو صداع متقطع لا تشعر بالقلق فهذه مرحلة عابرة قد تجعلك تشعر بالضعف إلى حد ما ولكن الأمر لا يحتاج أكثر من بعض الاسترخاء والراحة.أنت قاض جيد ويمكنك تحليل المور بشكل جيد جدًا واليوم ستلقى الكثير من التقدير بسبب هذه الميزة فيك فالناس تثق بك وتنتظر الكثير من قدرتك على التصرف بشكل جيد والحكم على الأمور بموضوعية.تسود اجواء العمل لمواليد برج الجدى حالة من التوتر قد تؤثر على اداءك المهنى ، فحاول أن تتجنب الطاقة السلبية التى ستؤثر على خطواتك بالعمل .و لمواليد برج الجدى فالعاطفة و الحب أكثر ما يهمك و يشغل بالك هذه الفترة ، فشريكك محظوظ باهتمامك المستمر به ، الاستقرار هدف يجب أن تحققه فى هذه العلاقة .حالة مواليد هذا البرج الصحية جيدة ، أسعى للبعد عن أى عوامل تغير حالتك المزاجيه و تدخل فى توتر ، اتبع عادات غذائية جيدة لتبتعد عن اضطرابات المعدة .يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج بأنه سيلتقى صديق قديم يعيد له الكثير من الذكريات و الافكار و التى ستساعده على كسر الروتين اليومى الممل و فتح آفاق جديدة .أنت شخص مجتهد تسعى بكل قوة و حماس للوصول لمناصب مهمة فى عملك ، لا تتنازل عن حلمك و كن صبور ، فمن الممكن ان تحققه بسهولة و يسر خلال الفترة المقبلة .الحالة العاطفية لمواليد هذا البرج ممتازة حيث يشع الحب بكل تفاصيل حياتك ، شريكك يسعى دائما لارضاءك ، فحاول أن تدعمه .حالتك المزاجية تتحسن نسبيا عن الفترة السابقة ، عليك أن تأخذ القرار المناسبة التى تخص حالتك و اذا كنت بحاجة لاستشارة الطبيب فلا تتردد ، و تخصص جزء من وقتك لممارسة اليوجا فهى ستجعل مزاجك أفضل .يتوقع علماء الفلك لمواليد هذا البرج أن تتحسن حياتك على الصعيد العائلى و يسود الهدوء و الاستقرار الأجواء ، فكن حذر حين تتخذ أى قرار.أنت جاذب للرومانسية فى مكان عملك كما يجذب المغناطيس الأشياء، ولكن يجب أن تتذكر أن المكتب هو مكان للعمل وليس لإظهار مشاعرك، والأفضل هو أن تترك هذه الأمور وتركز على عملك.هذا الوقت المناسب لتجاوز علاقاتك القديمة والشفاء منها تمامًا، خاصة أن حركة الكواكب فى صالحك وتساعدك على نسيان الأحقاد القديمة والتركيز بدلاً من ذلك على إعادة بناء حياتك وعلاقاتك .حاول أن تمارس بعض التمارين الرياضية من أجل اللياقة البدنية التى يتم ممارستها فى الهواء الطلق مثل السباحة أو الجرى، وعليك أن تفعل ذلك على أساس منتظم لتقوية العضلات وقوة الرئة.تميل إلى أن تكون حاسمًا أكثر اليوم، خاصة أنك من داخلك تدرك أن غالبية همومك لا أساس لها والطريقة الوحيدة لتجاوز مخاوفك هذه هى مواجهتها أو الحديث عنها بصراحة مع شخص قريب منك.تبدأ فى عمل جديد أو مجال مختلف عن طبيعة عملك المعتادة، لا تخشى الظروف والتحديات، وأحصل على شحنة من التفاؤل والطاقة حتى تثبت نفسك بسرعةيهجرك حبيب فى ظروف غامضة ويسبب ألم كبير لك بسبب خيانته وتخليه عنك فى ظروف صعبة، لا تنظر للوراء، وأسعى للحصول على الحب مع شخص آخر يستحق مودتكصحتك البدنية فى أفضل أحوالها ولكن حالتك النفسية تعانى من بعض التوترات، حاول تغيير الاماكن المعتادة التى تذهب لها، أو الأشخاص الذين تقابلهم يومياً حتى تكسر حدة الروتينيتوقع العلماء لمواليد برج العذراء اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2015، يوم صعب مليء بالخيانة والتحديات، والغدر من شخص قريب جداً إلى قلبك، لا تحزن فالمستقبل سيأتى لك بالسعادة لا محالة.يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.أزمات كبيرة سيمر بها ابناء هذا البرج فى حياتهم العاطفية ، فالغيرة والشك سيكون من اهم الأشياء التى قد تؤدى بعلاقتهم بأحبابهم إلى نهاية غير مرغوب بها.يجب أن نلتزم بتعليمات الطبيب حتى إذا لم نشعر بمشاكل صحية، حتى نتخطى أى مشكلة قد نقع فيها فيما بعد.يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج الغامضة التى تكذب كثيراً وتبتعد عن الحقيقة، وهذا ما يخدمهم أحياناً، ويوقعهم فى مشاكل أحياناً أخرى، لكن فى هذه الفترة سيوقعهم فى مشاكل عملاقة على المستوى العملى.