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أمواج البحر تقذف جثة أنثى مجهولة متحلله ترتدى سترة نجاة بشاطئ مطروح

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أمواج البحر تقذف جثة أنثى مجهولة متحلله ترتدى سترة نجاة بشاطئ مطروح أمواج البحر تقذف جثة أنثى مجهولة متحلله ترتدى سترة نجاة بشاطئ مطروح
عثر أحد أهالى مدينة مرسى مطروح على جثة متحللة لأنثى مجهولة الهوية، قذفتها الأمواج بشاطئ البحر أمام قرية أصالة بدائرة قسم شرطة مطروح، وكانت الجثة بكامل ملابسها وترتدى سترة نجاة، مما يشير إلى احتمال كونها مهاجرة غير شرعية لقيت مصرعها غرقاً فى عرض البحر.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة مطروح بالواقعة، وبالانتقال والمعاينة، تبين وجود جثة لأنثى غير واضحة المعالم، ترتدى بنطال "جينز كحلى" اللون، وتى شيرت "نبيتى" اللون، يعلوه سترة نجاة، وتنتعل حذاء رياضى أبيض فى أسود، والجثة فى حالة تحلل بمعظم أجزاء الجسم.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وعلى جانب آخر، قال مصدر أمنى أنه من المرجح أن تكون الجثة لمهاجرة غير شرعية، تعرضت للغرق قبل أيام فى عرض البحر، قبل أن تقذفها الأمواج إلى الشاطئ.

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