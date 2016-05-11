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ضبط "50 طن سكر متحجر" بصنع بسكويت شهير ببرج العرب

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ضبط "50 طن سكر متحجر" بصنع بسكويت شهير ببرج العرب ضبط "50 طن سكر متحجر" بصنع بسكويت شهير ببرج العرب
تمكنت حملة التجارة الداخلية بمديرية بالإسكندرية، من ضبط 50 طن سكر أبيض مصرى متحجرة ومتغيرة الخواص ويظهر عليها علامات التلف بأحد المصانع الكبرى لتصنيع البسكويت بمدينة برج العرب، وتم التحفظ عليها وسحب عينات للتحليل وعرض المحضر على النيابة المختصة.

من جهه أخرى قامت حملة التجارة الداخلية بضبط 3300 كرتونة سيراميك و بورسلين وموزايك إسبانى وصينى المنشأ بأحد المخازن بالعامرية مجهولة المصدر وتم مصادرتها لعدم وجود ما يدل على مشروعية حيازتها.

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