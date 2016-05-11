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ضبط تشكيل عصابى يستخرج خطابات تحريات محل الإقامة بالغردقة مقابل 1000 جنيه

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ضبط تشكيل عصابى يستخرج خطابات تحريات محل الإقامة بالغردقة مقابل 1000 جنيه ضبط تشكيل عصابى يستخرج خطابات تحريات محل الإقامة بالغردقة مقابل 1000 جنيه
تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط موظف بالمعاش وسيدة، كونا تشكيلًا عصابيًا، لإستخراج خطابات تحريات والتي تستخرج لتحويل محل الإقامة من المحافظات المختلفة لمحافظة البحر الأحمر، مقابل 1000 جنيه للخطاب الواحد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل الوتنسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم خالد فراج رئيس قسم التحريات، يفيد تمكن الرائدان أحمد حلمى وكيل مباحث التحريات والنقيب أشرف الطريفى وكيل مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف مدنى سابق بقسم ثان الغردقة "بالمعاش" وسيدة، شكلا تشكيل عصابى تخصص فى تسهيل استخراج خطابات تحريات تحويل محل الإقامة من المحافظات المختلفة إلى محافظة البحر الأحمر، مقابل 1000 جنيه للخطاب الواحد.

وتم التحفظ على المضبوطات وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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