إصابة مواطن من مطروح بطلق نارى فى الساق على يد مجهولين فى ليبيا

أصيب مواطن من قرية جلالة بمدينة الضبعة، بطلق نارى على يد مجهولين أثناء تواجده بمدينة طبرق الليبية، ما تسبب فى إصابته بكسر فى الساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام.

وورد بلاغ لقسم شرطة مطروح، من مستشفى مطروح العام بوصول صابر إبراهيم رحيم جاب الله- مواليد 1983، مقيم بقرية جلالة بمدينة الضبعه- مصاباً بطلق نارى بالساق اليسرى والحالة العامة متوسطة.

وبسؤال المصاب عن سبب اصابته، أكد أنه أصيب إثر طلق نارى من مجهولين، بمدينة طبرق بليبيا، ووصل عن طريق منفذ السلوم وحوله المسئولين مباشرةً إلى مستشفى مطروح العام، وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن الإصابة ناتجة عن طلق نارى أدى الى كسر بالساق اليسرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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