Make Up For Ever تقدّم قلم تحديد العيون Aqua Xl الجديد

يلعب المكياج دوراً أساسيا وتحديا للفنانين في عروضهم سواءً على المسرح، خلال جلسات التصوير وعروض الأزياء أو أمام الكاميرا والضوء والحرارة العالية. فعلى المكياج أن يبقى مثاليا أمام الجمهور والكاميرا العالية الدقة. ملتزمة بتلبية احتياجات الفنانين، عملت Make Up For Ever المعروفة بخبرتها في المنتجات المضادة للماء على تعديل مجموعة Aqua لتدوم لفترة أطول وتبقى مثالية. فأصبحت مجموعة Aqua الآن معروفة باسم Aqua Xl لمستويات جديد في عالم المكياج.

وها هي Make Up For Ever تعيد صياغة واحد من أهم المنتجات لديها لأداء عالي. قلم تحديد العيون Aqua Xl Eye Pencil، المنتج الأول ضمن مجموعة Aqua Xl والمصمم خصيصا لتلبية احتياجات الفنانين.

يقدم قلم تحديد العيون Aqua Xl Eye Pencil نتائج مثالية وخالية من العيوب بفضل لونه المركّز الذي يدوم طويلاً دون الحاجة لإعادة تحديده خلال النهار. كما انه سهل الاستخدام وخفيف على العين ولا يسيح تحت المطر، الدموع، بعد نهار طويل في العمل، الحفلات والمناسبات.

يدوم طويلاً Xl Lasting

إبراز أو تحديد العينين بألوان حيوية وخطوط فنية تتطلب منتجات ذات تركيبة فعالة ومضادة للماء. التركيبة الجديدة لقلم تحديد العيون Aqua Xl Eye Pencil تتضمن مكونات تضمن ثبات اللون لفترة طويلة والنتيجة خط تحديد مضاد للماء، لا يسيح ولا يتطلب إعادة تحديد خلال النهار أو خلال عرض على المسرح.

ألوان مركزة Xl Colors

لقد أضافت Make Up For Ever طرقة ممتعة لروتين الجمال اليومي للمرأة، مما يساهم في إبداعات جديدة وخلاقة. مع الألوان المركزة ورأس قلم محدد، يتوفر قلم تحديد العيون Aqua Xl Eye Pencil ضمن 20 ظلال، بدءا من الكلاسيكية إلى الباستيل والألوان الصارخة لجميع أنواع الأداء. وتشمل المجموعة تأثيرات متعددة، وهي المطفية، الحريرية، المعدنية، اللامعة، والماسية، ضمن تدرجات الألوان من الأسود إلى الأبيض، باإضافة إلى الألوان المرحة من الأخضر، الأزرق، البنفسجي والأصفر والبني الغامق والذهبي.

من السهل دمج وتنسيق ألوان ظلال العيون مع قلم تحديد العيون بطريقة مثالية.

ملمس خفيف على العيون Xl Comfort

قلم تحديد العيون Aqua Xl Eye Pencil يوفر ألوان مركزة سهلة الاستخدام، تندمج على العين بسهولة عند التطبيق وتترك ملمس خفيف على العين طوال النهار.

-انتهى-