أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ألمانيا ترفع الحظر عن شحن الحقائب على رحلات الطيران المتجهة إلى شرم الشيخ

Google+ Print
ألمانيا ترفع الحظر عن شحن الحقائب على رحلات الطيران المتجهة إلى شرم الشيخ ألمانيا ترفع الحظر عن شحن الحقائب على رحلات الطيران المتجهة إلى شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ الدولي – أرشيفية

أصدرت وزارة النقل الألمانية قرارًا برفع الحظر المفروض منذ نوفمبر 2015 على شحن الحقائب مع الركاب على متن رحلات الطيران السياحي الألماني المتجهة إلى مطار شرم الشيخ.

وكانت سلطة الطيران المدني الألمانية قد أخطرت كافة شركات الطيران الألمانية برفع الحظر المشار إليه بصورة رسمية تمهيدًا لاستئناف رحلاتها بشكل طبيعى إلى مطار شرم الشيخ.

ومن جانبه قال بدرعبد العاطي سفير ببرلين إن هذا القرار الألماني يمثل رسالة رمزية قوية تعكس التزام مصر الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بتأمين المطارات وبصفة خاصة مطار شرم الشيخ، حيث جاء هذا القرار تنفيذًا للتوصية التى رفعها الوفد الأمني الألماني بعد زيارته الثالثة لمطار شرم الشيخ فى شهر مارس الماضي.

 الجدير بالذكر أن حوالي ١٧٠ الف سائح ألماني زاروا مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية