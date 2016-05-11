ألمانيا ترفع الحظر عن شحن الحقائب على رحلات الطيران المتجهة إلى شرم الشيخ

أصدرت وزارة النقل الألمانية قرارًا برفع الحظر المفروض منذ نوفمبر 2015 على شحن الحقائب مع الركاب على متن رحلات الطيران السياحي الألماني المتجهة إلى مطار شرم الشيخ.

وكانت سلطة الطيران المدني الألمانية قد أخطرت كافة شركات الطيران الألمانية برفع الحظر المشار إليه بصورة رسمية تمهيدًا لاستئناف رحلاتها بشكل طبيعى إلى مطار شرم الشيخ.

ومن جانبه قال بدرعبد العاطي سفير مصر ببرلين إن هذا القرار الألماني يمثل رسالة رمزية قوية تعكس التزام مصر الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بتأمين المطارات وبصفة خاصة مطار شرم الشيخ، حيث جاء هذا القرار تنفيذًا للتوصية التى رفعها الوفد الأمني الألماني بعد زيارته الثالثة لمطار شرم الشيخ فى شهر مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن حوالي ١٧٠ الف سائح ألماني زاروا مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.