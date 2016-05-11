فيديو.. اختراع جهاز يترجم مواء القطط لكلام

اخترع علماء جهازًا ثوريًا على شكل طوق يثبت على عنق القطة، بإمكانه ترجمة مواء القطط إلى كلمات، بحيث يستطيع البشر معرفة ما تقوله القطط بشكل تقريبي.

وبإمكان هذا الجهاز الذي أطلق عليه العلماء اسم “كاتربوكس”، ترجمة ما تقوله القطة سواء أكانت جائعة أو متعبة أو تشعر بالوحدة، وفق ما ذكرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

ويحتوي الجهاز الذي صنّعته شركة “آدام أند إيف” البريطانية، على ميكروفون صوت صغير ومكبر للصوت، بالإضافة إلى ميزة الاتصال بالواي فاي والبلوتوث.

وبما أن الجهاز غير موصول بدماغ القطة، فلا يمكن الاعتماد عليه بشكل دقيق، ولكنه يخمّن بشكل تقريبي ما تقوله القطة عند موائها.

وقد تم تصنيع الجهاز من المطاط المقوى بألوان متعددة، وتم طرح النموذج الأولي في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزلندا

وصرح مدير الشركة المصنعة بيت سايمونز لموقع آدويك الإلكتروني: ‘‘بعد القيام بالكثير من الأبحاث، اكتشفنا بأن القطة البالغة تصدر المواء في محاولة منها للتواصل مع البشر، وعبر هذا الجهاز، يمكن للبشر التواصل بشكل أولي مع القطط’’.

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