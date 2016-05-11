عزمى مجاهد: علاء صادق من الخوارج وباع نفسه للشيطان.. وأرفض عودته لمصر

هاجم الإعلامى عزمى مجاهد مدير الإعلام باتحاد الكرة، الإعلامى علاء صادق، رافضاً طلبه العود إلى مصر ، قائلاً:" باع كرامته ونفسه للشيطان وأهان الدولة".

وقال "مجاهد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن علاء صادق كان يحرض على التظاهر وقتل ضباط الجيش والشرطة، مضيفاً: "لا يصح هذا الكلام وأرفض التصالح مع من أهاننا ومن ضد الدولة..لا أقبل بالتصالح معه.. ده دكتور أطفال فاشل ولم ينجح فى مجال الطب، إلى أن أصبح حكم كرة قدم وتعرض للضرب".

وواصل هجومه قائلاً: " هؤلاء خوارج ومطاريد هربوا من مصر خوفاً من تعرضهم للقانون"، وأضاف: "علاء صادق لم يركع مرة فى حياته ولم يصلِ وكان يقول على الصيام عادات وتقاليد".

وتابع :"أهاننا وأهان جيش مصر وقيادتها.. ومصر لا يشرفها أن يدفن فيها ولا يشرفها إن الأشكال دى ترجع تانى..هذا لا يمكن أن نسامحه.. ده راجل فاشل وبتاع مصلحة وكان يبحث عن المال".

-رفض تظلم أبوتريكة والتحفظ على ممتلكات كاميليا العربى وابنة علاء صادق

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