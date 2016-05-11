تقرير في الجول – كلاتنبرج حكم نهائي الأبطال.. الإنجليزي المفضل للإسبان ' لا يطرد.. وخسارة واحدة '

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرج لإدارة نهائي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.. والذي يفضله الإسبان!

الإنجليزي صاحب ال41 عاما سيدير مباراته الأوروبية رقم 42 في النهائي الذي سيقام 28 مايو المقبل في ميلانو.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي أبرز ما يربط الحكم الإنجليزي بالفرق الإسبانية قبل مواجهة ريال وأتليتكو..

المفضل للإسبان

ويعتبر كلاتبنرج هو الحكم المفضل من الاتحاد الأوروبي لإدارة مباريات الفرق الإسبانية. فطوال مسيرته قاد 21 مباراة لسبعة أندية إسبانية في البطولات الأوروبية المختلفة أي نصف مباراياته كحكم في بطولات الاتحاد الأوروبي.

ومع كلاتنبرج كان الفوز حليف أندية أسبانيا في 15 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وهزيمة واحدة بجانب إدارته لمباراتين كان طرفاها إسبان في كأس السوبر الأوروبية الموسم الماضي بين ريال مدريد وأشبيلية وذهاب ربع نهائي اليوربا ليج هذا الموسم بين أشبيلية وأتليتكو بيلباو.

لا يطرد

وكانت أكثر اللقاءات التي أدارها كلاتنبرج لأندية أسبانية هي لطرفي نهائي دوري الأبطال لأتليتكو مدريد "سبع مواجهات" وريال مدريد "خمس مواجهات".

ومع كلاتبنرج حقق أتليتكو مدريد الفوز في خمس مواجهات مقابل تعادل وهزيمة، وهذا الموسم أدار الانجليزي المميز مباراتين لفريق المدرب سيميوني الأولى في مباراة العودة في دور ال16 أمام أيندهوفن وتأهل أتليتكو بركلات الترجيح.

والثانية كانت لقاء الذهاب في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ على ملعب الكالديرون وأنتهت بفوز أتليتكو بهدف نظيف.

أما ريال مدريد فسجله مع كلاتبنرج هو الفوز في كل المواجهات الخمسة التي قادها الانجليزي تحكيميا للفريق الملكي أهمها كان لقاء السوبر الأوروبي أمام أشبيلية بداية الموسم الماضي والذي فاز فيه ريال مدريد بهدفين نظيفين ليحقق اللقب.

وهذا الموسم قاد كلاتبنرج مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري االمجموعات وأنتهت بفوز الميرنجي بهدف نظيف سجله ناتشو.

الحكم لم يخرج أي كارت أحمر خلال إدارته لأي مباراة لطرف إسباني في مسيرته حتى الآن.

وسيكون هذا الموسم مميزا لصاحب ال41 عاما فقبل إدارته لنهائي دوري الأبطال فقد تم تكليفه بإدارة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس على ملعب ويمبلي.

الحكم الانجليزي كان قد أدار أربعة نهائيات سابقة في مسيرته الأول كان في 2011-2012 ونهائي كاس الدوري الانجليزي بين ليفربول وكارديف سيتي والثاني نهائي الأولمبياد 2012 بين المكسيك والبرازيل والثالث كان الدرع الخيريه في 2013-2014 بين مانشستر يونايتد وويجان أما الرابع والأخير فكان السوبر الأوروبي بين ريال مدريد واشبيليه الموسم الماضي.