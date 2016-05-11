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رئيس وست هام ينتقد جماهيره ومانشستر يونايتد بعد حادث الحافلة

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رئيس وست هام ينتقد جماهيره ومانشستر يونايتد بعد حادث الحافلة رئيس وست هام ينتقد جماهيره ومانشستر يونايتد بعد حادث الحافلة

أكد ديفيد سوليفان رئيس نادي وست هام الإنجليزي أنه محبط من تصرفات جماهير فريقه قبل مواجهة مانشستر يونايتد الذي يراه مخطئا هو الآخر.

وكانت جماهير وست هام قامت بتحطيم حافلة فريق مانشستر يونايتد مما تسبب في تأجيل المباراة لـ45 دقيقة.

وقال سوليفان لشبكة سكاي سبورتس "أنا محبط جدا، أكثر من جماهيرنا.. هم نسوا أنهم لديهم قطارات وحافلات يعودون بها ونحن لدينا عرضا رائعا بعد المباراة والبعض لن يمكنه البقاء".

وأضاف "يونايتد أيضا كانوا من المفترض أن يتواجدوا هنا منذ الساعة 4 (قبل المباراة بثلاث ساعات)، هم يعرفون أنها مباراتنا الأخيرة هنا".

وتابع "كانت لديهم مشكلة في الوصول لملعب توتنام أيضا منذ بضعة أسابيع".

وأردف "أيضا الشرطة تصرفت بشكل رائع، لو كنت أنا المسؤول عن المباراة لأقمتها في موعدها دون تأجيل".

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