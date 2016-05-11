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هوملز: التعاقد مع البايرن كان أصعب قرار في حياتي

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هوملز: التعاقد مع البايرن كان أصعب قرار في حياتي هوملز: التعاقد مع البايرن كان أصعب قرار في حياتي

(إفي): قال الدولي الألماني ماتس هوملز اليوم الثلاثاء إن التعاقد مع بايرن ميونخ كان "أصعب قرار" في حياته، متعهدا بتقديم كل ما لديه لفريقه الحالي بروسيا دورتموند حتى نهاية الموسم، حينما يتواجه الفريقان في نهائي كأس ألمانيا.

وقال اللاعب في حسابه على (فيسبوك) الاجتماعية عقب تأكد انتقاله للفريق البافاري الموسم المقبل "عقب ثمان سنوات عظيمة مع دورتموند حانت لحظة تجربة شيء جديد".

وأضاف اللاعب "أعرف جيدا أن قرار سيصعب تفهمه"، موجها الشكر للفريق والمسؤولين ببروسيا دورتموند عقب الفترة التي قضاها هناك.

وأشار هوملز إلى أن الأسابيع الماضية كانت صعبة لأنه كان أمام "أصعب" قرار في حياته، والذي أصبح فعليا اليوم بالإعلان عن توقيعه لبايرن حتى 2021.

وأكد دورتموند وبايرن اليوم الصفقة بعد ساعات من اعلان جريدة (بيلد) عن توصل الناديين لاتفاق.

يذكر أن بايرن أعلن أيضا اليوم التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي (18 عاما) ريناتو سانشيز قادما من بنفيكا.

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