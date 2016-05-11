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جون تيري: أرغب في الاستمرار مع تشيلسي لأعوام

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جون تيري: أرغب في الاستمرار مع تشيلسي لأعوام جون تيري: أرغب في الاستمرار مع تشيلسي لأعوام

(إفي): أكد قائد تشيلسي الإنجليزي، المدافع جون تيري اليوم رغبته في الاستمرار لـ"أعوام أخرى" مع الفريق اللندني.

وقال تيري الذي ينتهي تعاقده مع تشيلسي في 30 يونيو المقبل "أرغب في اللعب لعدة سنوات اضافية وأتمنى أن تكون في تشيلسي".

وصرح اللاعب "أنا في هذا النادي منذ كان عمري 14 عاما. أعشق تشيلسي".

ولعب تيري بقميص الـ"بلوز" 703 مباراة حمل في أكثر من 500 منها شارة القيادة منذ مباراته الأولى مع الفريق الأول في ديسمبر 2008.

وتعرض اللاعب (35 عاما) للطرد بعد حصوله على انذارين في هزيمة تشيلسي من سندرلاند بثلاثة أهداف لاثنين، واذا لم يمدد النادي عقده ستكون هذه أخر مباراة له بقميص تشيلسي.

وأعلن اليوم عن أن تيري أجر ملعب ستامفورد بريدج في 15 من الشهر الجاري، أي بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، لخوض مباراة ودية مع أصدقائه.

وتوج تيري، الذي تهتم عدة أندية صينية بضمه، مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات وكأس الاتحاد خمس مرات وكأس الرابطة ثلاث مرات ودوري الأبطال مرة ودوري أوروبا مرة.

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