وزيرة التضامن: 27 % من متعاطى المخدرات "فتيات"

كشفت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، عن أن 27 % من متعاطى المخدرات "فتيات"، وهى نسبة مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن هناك إقبال من فتيات الطبقة الثرية والميسورة على التعاطى، موضحة أن التلفزيون الأمريكى يرفض تماما أن يتم عرض أى عمل يتضمن مشاهد تدخين أو تعاطى بشكل يخالف الواقع ولا يبرز سلبياته.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدى، عن إصدار قائمة سوداء لدراما رمضان التى ستعمل على ترويج التدخين والإدمان، مؤكدة رصد جائزة قيمتها مليون جنيه للعمل الدرامى الرمضانى الذى سيظهر سلبيات التدخين والتعاطى.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك جرائم وثيقة الصلة بالتعاطى، أبرزها السرقة بالإكراه وزنا المحارم، وهما من الأمور التى لا يمكن ارتكابها إلا تحت تأثير المخدرات، مضيفة: هناك مفاهيم خاطئة مرتبطة بالتعاطى، منها شائعة أن المخدر يعطي القدرة على العمل لفترات طويلة أو القدرة على الانفتاح على المجتمع.

وحول "حملة ضد المخدرات"، قالت والى، تواصلنا مع الفنان محمد رمضان واللاعب محمد صلاح للمشاركة بالحملة بعد إجراء استفتاء بين الشباب عن أكثر الشخصيات شعبية، مؤكدة أنهما لم يتقاضيا أجرا عن مشاركتهما في الحملة.

- وزيرة التضامن: 10% من المصريين يتعاطون المخدرات و25 % مدخنون

>

>