بالفيديو والصور.. محافظ مطروح يتفقد "السنوسية" و"الليدو" ويستجيب لمطالب المواطنين

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية منطقتى السنوسية والليدو بمدينة مرسى مطروح، للوقوف على مشاكل المواطنين ووضع حلول فورية لها.

واستجاب المحافظ خلال الجولة لعدد من طلبات المواطنين، من بينها التوجيه لوكيل وزارة الصحة بمطروح بفتح عيادات لعلاج العيون وتركيب العدسات بالمستشفى العام وتفعيل دور العيادات الخارجية، لتخفيف معاناة المرضى من سفرهم للعلاج بالمستشفيات خارج المحافظة.

ووافق المحافظ على طلب مواطن مسن- 89 سنة- لأداء فريضة الحج هذا العام، ووافق على نقل إحدى المدرسات بمديرية التربية والتعليم بمطروح، إلى محافظتها بعد قضائها 5 سنوات عملا بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح، وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض مشكلة العاملين المتعاقدين بجميع المدارس وعرض مشكلة شكوى أولياء الأمور من تسكين طلاب المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي بمدرسة العوام بالأدوار العليا، كما وافق على صرف إعانة لأحد العاملين بمجلس مدينة مطروح لإصابته خلال أداء عمله.

وأكد المحافظ على الالتزام بالمخطط الزمنى لتنفيذ كل الأعمال وتوصيل المرافق وإعادة الشىء إلى أصله استعدادا لموسم الصيف السياحي.

وقرر المحافظ فرض غرامة 5 آلاف جنيه على أى مخلفات للبناء والإشغالات في منطقة الليدو، مشددا على إزالة أى اشغالات بدون تراخيص، مع سرعة إزالة التعديات على الشوارع فورا، استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى والاهتمام بتجميل وتطوير كل المناطق بالمحافظة.

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