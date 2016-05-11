"هندسة شبين" تكرم طلابها الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات

كرمت اليوم كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية 137 طالبا وطالبة في مختلف الأنشطة الطلابية والحاصلين على المراكز الأول والثانى والثالث على مستوى الكلية والجامعات المصرية بشهادات تقديرية، وذلك فى حفل ختام الأنشطة الطلابية، بحضور الدكتوة عزة لاشين عميد الكلية والدكتور عوض السبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف زين الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة لاشين، أن كلية الهندسة من أوائل الكليات التى حصدت عددا من الجوائز فى مسابقة الإبداع على مستوى الجامعات المصرية، حيث حصلت الطالبة آلاء طلبة خاطرعلى المركز الأول في مسابقة أول عازف، والطالب حسين السيد أبو حسن على المركز الثانى فى مسابقة المقال، كما أشارات إلى أن الطلاب حصلوا أيضا على عدة مراكز على مستوى الجامعة، حيث حصل فريق الكلية على المركز الأول في السلة والثاني تايكوندو وأول فريق سباحة، والثاني في المصارعة والكاراتيه، وعلى المستوى الاجتماعى الأول تنس طاولة، وفي النشاط المسرحي حصلت الطالبة شيماء نبيل على المركز الثاني "تمثيل"، والطالبة ريم صبحي شريف المركز الثاني "تمثيل".

وأكد الدكتور عوض السبع أن الكلية صعدت إلى المستوى الأول على جامعة المنوفية بتنافس الجامعات المصرية على جائزة الشارقة في الإبداع، مشيرا إلى أن الكلية بها اتحاد كلية مميز أخلاقيا وعلميا، وأن للكلية دورا مهما فى حصول الجامعة على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية.