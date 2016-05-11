"اجعل الرياضية جزءا من حياتك".. ندوة تثقيفية باستاد طور سيناء الرياضى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء ندوة تثقيفية، تحت شعار "اجعل الرياضية جزءا من حياتك اليومية" تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضى بطور سيناء، حاضر فيها الدكتور محمد الأمير مدير عام بإدارة البحوث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود رجب دكتور العلاج الطبيعي بمستشفى طور سيناء.

ومن جانبه قال محمود رجب، إن العلاج الطبيعى هو أحد فروع الطب التى تساعد على تقليل الألم وتحسين الحركة، وتمكّن المريض من الاعتماد على النفس حتى الوصول لأفضل حالة، مضيفا أن للطب العلاجي تاريخا وليست مستحدثا، فأول من مارس العلاج الطبيعي هو "أبقراط" عام 460 قبل الميلاد.

وأشار إلى أن أقسام العلاج الطبيعى كثيرة ومختلفة ومنها: "الأطفال، القلب والأوعية الدموية، الجراحات والحروق ، القلب المفتوح، حالات الربو، وحالات صعوبة التنفس".

وأضاف الدكتور محمد الأمير أن هناك الكثير من المستحدثات فى العلاج الطبيعي منها "العلاج الحراري، الكهربائي، المائي ، اليدوي ، الإبر الصينية".

حضر اللقاء محمد فتحي توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة ونائبا عن علي أنور الشناوي مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومحمد عرفان كبير إخصائيين بإدارة الرياضة وأحمد مسعد مدير المنشآت الرياضية بالمديرية وعدد من الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة.

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