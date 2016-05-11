بشرى.. جهاز صغير فى حجم البسلة يعالج الصداع النصفى بالكهرباء!

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث علاج للصداع النصفى، أحد الأمراض الشائعة التى تصيب أكثر من 700 مليون شخص، أى 10% تقريبًا من سكان العالم، والعلاج الجديد عبارة عن جهاز طبى صغير فى حجم البسلة، يحد من نوبات الصداع النصفى باستخدام الكهرباء.

وذكر التقرير أنه يتم زرعه تحت الجلد فى مقدمة الرأس ليقوم بإصدار إشارات كهربية طفيفة، ومرفق معه بطارية يتم تثبيتها بالأذن، لتصدر الذبذبات الكهربية للجهاز المنزرع لاسلكيًا.

ويخضع حوالى 150 شخصًا فى الولايات المتحدة الأمريكية لتجارب الجهاز الجديد، وحال نجاحها بشكل نهائى فإن ذلك سيعد إنجازًا طبيًا كبيرًا، حسب التقرير.

حقنة لعلاج الصداع النصفى تستخدم كل 3 أشهر

>كما كشفت الصحيفة عن علاج آخر للصداع النصفى، عبارة عن حقنة تساهم فى القضاء على هذه الآلام بنسبة نجاح بلغت 75%، وهى تحمل الاسم الكودى "ALD403" وتحتوى على أجسام مضادة أحادية النسيلة تساهم فى الحد من أعراض الصداع النصفى.

المثير أن هذه الحقنة تستخدم مرة كل 3 أشهر فقط، وهو ما يغنى المرضى عن استخدام الأقراص بشكل يومى ويمنحهم راحة نفسية كبيرة.

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