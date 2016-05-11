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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2016/5/11

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2016/5/11 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2016/5/11

لبرج الأسد:

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:


>هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع أراء الأخرين.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحياة العاطفية فالحب سيكون طوق نجاته هذه الفترة، لذلك يجب أن يحافظ على شريك حياته وعن العلاقة بينه وبين شريك حياته، لان هذه العلتاقة لن تعوض لذلك يجب ان يحافظوا عليها كثيراً.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:


>يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى لا يقعون فى مشاكل كبرى هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>هذا البرج يعانى من الغرور والتكبر لذلك لم يتقبل بعض النصائح التى قد تغير من حاله تماماً فى مجال العمل، لذلك تراجع كثيراً فى عمله بسبب هذا التكبر والبعد عن سماع أراء الأخرين
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مصر 365

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