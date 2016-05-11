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النيابة الإيطالية: مصر استجابت لكل طلباتنا في قضية ريجيني

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النيابة الإيطالية: مصر استجابت لكل طلباتنا في قضية ريجيني النيابة الإيطالية: مصر استجابت لكل طلباتنا في قضية ريجيني

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني – أرشيفية

أعلنت النيابة العامة الإيطالية في روما، أن معظم الطلبات، التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في ، للكشف عن ملابسات جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قد تمت تلبيتها.

وقالت النيابة الإيطالية، في بيان بثه التليفزيون الرسمي الإيطالي بعد اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، لتقييم نتائج مهمّة المحقّقين والمدّعين العامّين الإيطاليّين في القاهرة، إن اجتماعاتهم مع نظرائهم المصريين التي عقدت الأحد الماضي في القاهرة، كانت مفيدة وودية.

وأشارت النيابة الإيطالية، إلى أن الجانب المصري سلم فريق المحققين الإيطالي وثائق جديدة، من نحو 30 صفحة، وتشمل 6 سجلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة 5 من اللصوص، عثر بحوزتهم في مارس الماضي على متعلقات شخصّية لـ”ريجيني”.

ونقل التليفزيون الرسمي وفقا ما ذكرت وسائل اعلام إيطالية عن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني القول إن استئناف الاتصالات بين المحققين الإيطاليين والمصريين حول هذه القضية هو في حد ذاته أمر إيجابي، ولكن علينا قبل كل شيء انتظار تقييم النيابة العامة في روما لما تم تسليمه من وثائق.

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