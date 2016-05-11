عمر بازل – ظروف بدايته ستكون أفضل من انطلاقة صلاح والنني

دائما ما تلعب البدايات دورا هاما في نجاح أي تجربة تتعلق بكرة القدم، خاصة لو كانت وسط ثقافة وبيئة جديدة غير التي التي تعودت عليها، فهل يبدأ عمر جابر لاعب بازل الجديد مسيرته مع الفريق بشكل جيد أم أن الظروف ستعانده.

وأعلن بازل رسميا يوم الثلاثاء ضم عمر جابر قادما من الزمالك على أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد الشهر المقبل.

عمر جابر هو رابع لاعب مصري يرتدي قميص بازل بعد محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حمودي، علما بأن الثنائي الأول حقق نجاحا كبيرا وانتقلا على إثره لعمالقة الدوري الإنجليزي، تشيلسي وأرسنال، فيما عاد حمودي إلى مصر معارا للزمالك.

ويستعرض FilGoal.com بدايات الثلاثي مع بازل ولماذا بداية عمر أفضل.

بداية صلاح

وقع صلاح رسميا على عقود احترافه ببازل في التاسع من أبريل 2012، حين كانت الكرة المصرية تعاني من التوقف بسبب حادثة بورسعيد الشهيرة في فبراير، لكن كان عليه انتظار بداية الاستعداد للموسم الجديد في أوروبا حتى يلتحق بزملائه.

التحق صلاح بتدريبات بازل يوم 18 يونيو بعد إنهاء ارتباطاته الدولية مع منتخب مصر الأول ولعب عدة مباريات في معسكر الإعداد الصيفي، لكنه غادر سويسرا والتحق بالمنتخب الأوليمبي الذي كان يستعد لخوض غمار منافسات أوليمبياد لندن 2012 في حين بدأ بازل مشواره في الدوري بدون صلاح.

ظل اللاعب الأعسر مع المنتخب الأوليمبي في لندن حتى ودع منتخب مصر مسابقة كرة القدم من ربع النهائي فعاد اللاعب لفريقه ولعب أول مباراة رسمية بقميص الفريق يوم الثامن من أغسطس 2012، لكن الفريق لعب قبلها أربع جولات في الدوري السويسري.

مهارة صلاح الاستثنائية جعلت صلاح يتغلب على هذه البداية المتقلبة مع فريقه فاقتحم التشكيل الأساسي سريعا، وأصبح نجما للفريق بسهولة.

بداية النني

أتم النني انتقاله لبازل في فترة الانتقالات الشتوية بيناير 2013 بعد خوض فترة معايشة، علما بأن الدوري السويسري يتوقف نحو شهرين في الشتاء بسبب سقوط الثلوج بكثافة على الأراضي السويسرية.

ومن المعروف أن أي لاعب ينتقل لفريق جديد في منتصف الموسم يجد صعوبة في إزاحة اللاعبين الأساسيين من التشكيل وفرض نفسه، خاصة لو كان قادما من مستوى كرة قدم مختلف عن أوروبا.

وكما كانت مهارة صلاح الاستثنائية هي بوابة عبوره للتشكيل الأساسي لفريقه، كان مجهود النني الوفير هو العامل الذي وضعه في الصورة بعد عدة مباريات شارك فيها كبديل.

بداية حمودي

اتفق بازل مع سموحة على ضم أحمد حمودي لكن اللاعب لم يغادر مصر قبل أن يلعب مباراة نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك يوم 17 يوليو، ووصل إلى سويسرا نهاية الشهر وانضم لزملائه.

على عكس صلاح والنني عانى حمودي حتى شارك مع بازل بعد أقل من شهر، ولم يشفع له الهدف الذي سجله أو المشاركات الملفتة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وريال مدريد في إثبات نفسه بصفوف الفريق حتى عاد للزمالك معارا في الموسم التالي.

بداية عمر جابر

كل الظروف مهيأة لعمر جابر لبداية قوية مع بازل، فاللاعب وقع على عقود انضمامه يوم الثلاثاء، وعلم FilGoal.com أن مشواره مع الزمالك انتهى هذا الموسم خوفا من تعرضه لأي إصابة.

جابر سيبدأ مشواره مع بازل بعد خوض مواجهة مصر وتنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم الرابع من يونيو المقبل.

سيبدأ حامل لقب الدوري السويسري يوم 16 يونيو المقبل فترة اعداده للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف يوليو وهو ما يعطي الفرصة لعمر جابر من أجل إظهار قدراته لمدربه أورس فيشر في ظروف أفضل ممن سبقوه.

مقال رأي - عمر جابر.. النجاح بين ايديك