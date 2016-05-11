تحليل في الجول – مجدي طلبة: الأهلي عانى في غياب ' القائد ' .. ويعود مكان السولية في حالة واحدة

يرى مجدي طلبة لاعب الأهلي السابق أن الفريق الأحمر تأثر كثيرا بغياب حسام غالي عن مباراة وادي دجلة الأخيرة والتي هُزم فيها بهدف دون رد.

وغاب غالي عن مباراة الأهلي ووادي دجلة بعد طرده أمام حرس الحدود ليتم إيقافه لمباراة واحدة.

ويعود غالي للأهلي مرة أخرى في مباراة بتروجيت التي تقام يوم الخميس المقبل في إطار الجولة 28 من الدوري المصري.

وتحدث مجدي طلبة لـFilGoal.com قائلا:"غالي يؤدي دورا قياديا داخل الملعب لا يستطيع أحد غيره القيام به".

وواصل"فهو ينجح في لم شمل اللاعبين داخل الملعب وأن يحثم على القتال للنهاية أمام الفرق التي تتكتل دفاعيا أمام الأهلي".

وبسؤاله عن من يخرج من تشكيل الأهلي لحساب غالي أهو حسام عاشور أم عمرو السولية أجاب"طبقا لما يريده مارتن يول المدير الفني في المباراة".

وأتم"إذا كان يول يرغب في الهجوم فعليه الاستعانة بعاشور للدور الدفاعي وغالي للهجومي".