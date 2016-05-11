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غياب جماعي للاعبي الإسماعيلي.. والقماش يهدد بالاستبعاد

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غياب جماعي للاعبي الإسماعيلي.. والقماش يهدد بالاستبعاد غياب جماعي للاعبي الإسماعيلي.. والقماش يهدد بالاستبعاد

شهد مران الإسماعيلي يوم الثلاثاء غياب كبير من لاعبي الفريق بدون إذن من المدير الفني خالد القماش الذي هددهم بالاستبعاد من مباريات الدراويش.

وكان لاعبو الإسماعيلي قد تغيبوا عن مران الفريق بسبب هجوم الجماهير عليهم عقب التعادل أمام إنبي يوم الاثنين.

وقرر خالد القماش فرض عقوبات مضاعفة على اللاعبين المتغيبين عن مران الإسماعيلي بدون إذن منه كما هددهم بالاستبعاد من صفوف الفريق.

وأكد القماش أنه سيعتمد على اللاعبين الصاعدين بدلا منهم في حالة عدم العودة لمران الدراويش.

الإسماعيلي كان قد خطف تعادلا 2-2 من إنبي في الدقائق الأخير برأسية مروان محسن في شباك محمد عبد المنصف.

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