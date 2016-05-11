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كرة يد – الزمالك يسحق وداد السمارة استعدادا لربع النهائي

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كرة يد – الزمالك يسحق وداد السمارة استعدادا لربع النهائي كرة يد – الزمالك يسحق وداد السمارة استعدادا لربع النهائي

سحق فريق كرة اليد بالزمالك منافسه وداد السمارة المغربي بنتيجة 30-17 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في كأس الكؤوس الإفريقية.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية بجوار كل من شباب كينشاسا ووداد السمارة وجمعية الحمامات وملعب ماندي وإكلير ديسيكا.

وكان الزمالك قد ضمن تأهله للدور ربع النهائي بفضل فوزه في كل مبارياته الأربع السابقة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول من المباراة متفوقا بنتيجة 14-8، قبل أن يكمل تفوقه ف الشوط الثاني بالفوز بنتيجة 30-17.

وشهدت المباراة دفع أيمن صلاح المدير الفني للزمالك بالعديد من البدلاء خلالها لمنح الفرصة لهم قبل مباريات ربع النهائي.

ويستعد الزمالك لملاقاة رابع المجموعة الأولى فريق كايمان في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.

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