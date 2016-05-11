أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي

Google+ Print
أمريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي أمريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي

السفارة الأمريكية في ليبيا

أظهرت وثائق قضائية قدمت يوم الثلاثاء أن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة لن يطالبوا بعقوبة الإعدام بحق أبو ختالة الذي وجه إليه الاتهام في الهجمات التي وقعت في 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

واعتقل أبو ختالة في 2014 ونقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

وبحسب رويترز قالت إيميلي بيرس المتحدثة باسم وزارة العدل إن وزيرة العدل لوريتا لينش اتخذت هذا القرار.

وأضافت بيرس “تلتزم الوزارة بضمان محاسبة المدعى عليه عن دوره المزعوم. وإذا أدين .. فهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا