أمريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي

أظهرت وثائق قضائية قدمت يوم الثلاثاء أن ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة لن يطالبوا بعقوبة الإعدام بحق أبو ختالة الذي وجه إليه الاتهام في الهجمات التي وقعت في 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

واعتقل أبو ختالة في 2014 ونقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

وبحسب رويترز قالت إيميلي بيرس المتحدثة باسم وزارة العدل إن وزيرة العدل لوريتا لينش اتخذت هذا القرار.

وأضافت بيرس “تلتزم الوزارة بضمان محاسبة المدعى عليه عن دوره المزعوم. وإذا أدين .. فهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.”