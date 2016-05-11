العثور على نحو 70 مهاجرًا في شاحنة بمقدونيا

عثرت الشرطة المقدونية على 69 مهاجرًا من العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان، مختبئين في شاحنة متوجهة من الحدود مع تركيا باتجاه صربيا.

وبحسب فرانس برس فأن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين يختبئون في أغلب الأحيان في سيارات وشاحنات، يحاولون عبور مقدونيا منذ أن أغلقت دول البلقان حدودها في فبراير الماضي لتعيق رحلة الساعين إلى الهجرة شمالًا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وعثرت الشرطة على الـ 69 مهاجرًا أحياء، أمس الاثنين، في شاحنة على الطريق السريع على الحدود الجنوبية من العاصمة سكوبيي، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

ونقل الشرطة 6 من المهاجرين إلى مركز لاستقبال اللاجئين، بينما تمت إعادة آخرين إلى مركز مؤقت للاجئين حيث ستجري إعادتهم إلى اليونان.