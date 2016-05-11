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وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا مجلس الأمن

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وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا مجلس الأمن وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا مجلس الأمن

وزير اخارجية المصري مع موجينز ليكتوفت

التقى سامح شكري وزير الخارجية خلال زيارته الحالية إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع موجينز ليكتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للتشاور والتنسيق بشان العديد من الملفات المطروحة على جدول إعمال الجمعية العامة، وبحث القضايا الآخرى المعروضة على مجلس الأمن.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن لقاء الوزير شكري مع رئيس الجمعية العامة تناول الزيارة القادمة التي يعتزم رئيس الجمعية العامة القيام بها إلى القاهرة والترتيبات الخاصة بالزيارة، فضلًا عن تقييم جلسات الإحاطة التي أجراها المرشحون الجدد لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء العديد من الملفات المطروحة أمام الجمعية العامة خلال الدورة الحالية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن رئيس الجمعية العامة قدم فى بداية اللقاء التعازي لوزير الخارجية، نتيجة الحادث الإرهابي الذى تعرض له عناصر من أبناء الشرطة المصرية في حلون مؤخرًا، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب باعتبار أن تلك الظاهرة تقتضى التنسيق الكامل بين الدول وتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

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