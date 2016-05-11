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إسرائيل تقرر فرض طوق أمني على الضفة وإغلاق معابر غزة

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إسرائيل تقرر فرض طوق أمني على الضفة وإغلاق معابر غزة إسرائيل تقرر فرض طوق أمني على الضفة وإغلاق معابر غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من الليلة وحتى صباح يوم الجمعة المقبل بمناسبة ما يسمى ذكرى “عيد الاستقلال”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان أوردته وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم، “إنه تقرر فرض إغلاق شامل على كافة مناطق الضفة الغربية وكذلك المعابر مع قطاع غزة بدءا من منتصف الليلة وحتى منتصف ليل الخميس-الجمعة القادمة”.

وأشارت إلى أن قرار الإغلاق لا يشمل الحالات الإنسانية والاستثناءات الطبية بعد استيفائها الشروط والمعايير الضرورية ومصادقة منسق الشؤون الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

أ ش أ

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