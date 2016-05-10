مهرجان القاهرة السينمائي يشارك في «كان» ويعقد مؤتمر للترويج له

أكدت الناقدة السينمائية ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة المهرجان في الدورة الـ69 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يبدأ فعالياته غدًا الأربعاء.

قالت “واصف” لموقع الإمارات24: ‘‘نشارك بجناح يحمل اسم مصر في سوق المهرجان، الذي يُعد واحدًا من أهم الأسواق السينمائية في العالم، ليكون الجناح بمثابة واجهة لنشاط السينما المصرية، كما يمثل ملتقي للسينمائيين المصريين، مع صناع السينما حول العالم’’.

وأضافت “واصف”، أنه من المقرر أن تشهد المشاركة في المهرجان إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة المقرر أن تبدأ فعالياتها في شهر نوفمبر المقبل، حيث يتم دعوة كبار السينمائيين المشاركين في مهرجان كان، بجانب رئيس المهرجان، ورؤساء المهرجانات السينمائية الدولية حول العالم، على أن يتم استغلال ذلك للترويج لمهرجان القاهرة، ودعوة أكبر عدد ممكن من صُناع السينما العالميين للمشاركة به.

يذكر أن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد تقرر أن يرأسها شرفيًا الفنان محمود حميدة، كما تقرر أن يتم إهداء جائزة فاتن حمامة للمخرج الكبير محمد خان، والفنان أحمد حلمي.