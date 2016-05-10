رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: الحكومة تبحث تعويض متضرري حريق الرويعي

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حريق منطقة الرويعي بالأزهر كبد كبار التجار ملايين الجنيهات، الأمر الذي دفع اللجنة لمطالبة الحكومة بتعويض المتضريين من الحادث.

وأضاف القصبي في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن خسارة تجار الأزهر والوريعي تجاوزت 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن كبار التجار تضرروا بشكل كبير مما يشكل عبء كبير عليهم في استعادة الدورة التجارية.

وأوضح القصبي أن وزارة التضامن تقوم على حصر الخسائر لتقديمها للحكومة لبحث تقديم تعويض عادل للمتضررين من الحريق الهائل.