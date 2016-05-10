أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: الحكومة تبحث تعويض متضرري حريق الرويعي

Google+ Print
رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: الحكومة تبحث تعويض متضرري حريق الرويعي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: الحكومة تبحث تعويض متضرري حريق الرويعي

النائب عبد الهادي القصبي

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب،  إن حريق منطقة الرويعي بالأزهر كبد كبار التجار ملايين الجنيهات، الأمر الذي دفع اللجنة لمطالبة بتعويض المتضريين من الحادث.

وأضاف القصبي في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن خسارة تجار الأزهر والوريعي تجاوزت 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن كبار التجار تضرروا بشكل كبير مما يشكل عبء كبير عليهم في استعادة الدورة التجارية.

وأوضح القصبي أن وزارة التضامن تقوم على حصر الخسائر لتقديمها للحكومة لبحث تقديم تعويض عادل للمتضررين من الحريق الهائل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية