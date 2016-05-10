محافظة القاهرة: سنعيد «الرويعى» لبريقها التاريخى.. وأماكن بديلة للمتضررين

أكد اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظة القاهرة، أنه جارٍ تجهيز أماكن بديلة لأصحاب المحلات المتضررين من حريق الرويعى بمنطقة العتبة، وسيتم تأهيل منطقة الرويعى لتعود إلى بريقها السابق لأنها جزء من تاريخ مصر، ولن يسمح بالعبث الذى كانت عليه مرة أخرى. وقال “تيمور” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إنه بعد انتهاء إجراءات التبريد لن تعود منطقة الرويعى إلى ما كانت عليه، وسنسعى لوضع حلول لمثل هذه الأمور لأنه من غير المقبول الاستمرار فى مثل هذه التجربة فهذه المنطقة جزء من تاريخ مصر. كان حريق نشب فى عدد من أكشاك الملابس بمنطقة العتبة فى ساعات مبكرة من صباح أمس وتعدى إلى فندق وعدد من المحال التجارية والمخازن وشارك فى عمليات الإنقاذ أكثر من 60 سيارة إسعاف.