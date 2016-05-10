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محافظ الفيوم يقرر إزالة عمارة آيلة للسقوط بمدينة دمو

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محافظ الفيوم يقرر إزالة عمارة آيلة للسقوط بمدينة دمو محافظ الفيوم يقرر إزالة عمارة آيلة للسقوط بمدينة دمو
أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، توجيهاته بإزالة إحدى العمارات السكنية الآيلة للسقوط بمساكن دمو، وتوفير شقق سكنية بديلة للسكان المتضررين، وإزالة التعديات على حرم طريق جردو-إطسا، كما وجه المحافظ بسرعة ترميم منزل لسيدة مٌسنة بإطسا.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين الذى عقده محافظ الفيوم اليوم بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية ومديرى عموم المصالح والمديريات.

وأصدر محافظ الفيوم تعليماته لمسئولى التضامن الاجتماعى بتوفير مساعدات مالية لعدد من المواطنين بينهم رجلان مسنان وآخر من ذوى الاحتياجات الخاصة، بسبب ظروفهم المادية الصعبة.

وقرر مكرم خلال اللقاء توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لسيدتين وأحد الشباب، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت يعينهم على تحمل أعباء الحياة، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج والعناية الطبية لشاب مصاب بمرض مزمن حتى يتماثل للشفاء التام .

وائل مكرم محافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين (1)

وائل مكرم محافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين (2)

وائل مكرم محافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين (3)

وائل مكرم محافظ الفيوم خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين (4)


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