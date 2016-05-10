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استياء أولياء أمور من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد نهاية العام

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استياء أولياء أمور من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد نهاية العام استياء أولياء أمور من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد نهاية العام
أبدى أولياء أمور التلاميذ بمدارس اللغات بمحافظة الوادى الجديد استياءهم الشديد من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد انتهاء العام الدراسى وتخرج التلاميذ فى المرحلة التى حضر احتفالياتها الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، حيث تساءل أولياء الأمور عن المتسبب فى هذا الإجراء خاصة أن أبناءهم يعتمدون على الكتب الدراسية بصورة كبيرة، وهو ما يؤكد أن التلاميذ لم يكونوا يتعلمون شيئًا سوى الأنشطة المدرسية على مدار العام وتقدموا بشكاوى لمدير عام التربية والتعليم بالمحافظة فى هذا الشأن.

وقال مجدى منصور مدير الإدارة التعليمية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن الإدارة ليس لها دخل بتأخر تلك الكتب المدرسية حيث إن إدارة المدرسة هى المسئولة كليًا عن سداد مستحقات الكتب وهو ما تسبب فى تأخرها على مدار تلك الفترة وهو ما تتحمل مسئوليته إدارة تلك المدارس دون أدنى مسئولية على الإدارة التعليمية مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتكرر خلال الفترة المقبلة فى ظل ما سيتم اتخاذه من إجراءات نحو تقييم إدارات تلك المدارس خلال العام المقبل.

استياء أولياء أمور من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد نهاية العام (1)

استياء أولياء أمور من عدم تسليم الكتب المدرسية لأبنائهم إلا بعد نهاية العام (2)


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