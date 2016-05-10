أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حركة جديدة بلبنان: حصدنا 40% من انتخابات بيروت

Google+ Print
حركة جديدة بلبنان: حصدنا 40% من انتخابات بيروت حركة جديدة بلبنان: حصدنا 40% من انتخابات بيروت

قالت حركة احتجاجية لبنانية جديدة يوم الثلاثاء إنها حصلت على 40 % من الأصوات في الانتخابات البلدية التي جرت في بيروت في مطلع الأسبوع وأشادت بالنتيجة باعتبارها ضربة موجهة للمؤسسة السياسية برغم عدم حصول الحركة على أي مقاعد.

وحشدت لائحة “بيروت مدينتي” الدعم مستفيدة من الاستياء الشعبي إزاء إخفاقات وطرحت نفسها كبديل للأحزاب الطائفية التي طالما هيمنت على المشهد.

وفازت لائحة “البيارتة” المدعومة من أحزاب رئيسية بينها تيار المستقبل الذي يتزعمه السياسي السني ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بجميع المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد وعددها 24 مقعدا بعد حصولها على أقل بقليل من 60 % أو أكثر من 47 ألف صوت.

وبحسب رويترز قالت “بيروت مدينتي” إن الأصوات التي حصلت عليها وعددها نحو 32 ألفا تظهر أن الناخبين قد سئموا الوضع الراهن.

وأضافت في بيان “جاءت النتائج النهائية لانتخابات بلدية بيروت لتعلن أن الناس مع التغيير وأن العمل البلدي والسياسي يدخل اليوم منعطفا جديدا عبرت عنه أقلام الاقتراع.”

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت نحو 20 %.

وقالت لائحة بيروت مدينتي “واجهت لائحتنا محدلة السلطة والطبقة الحاكمة بمختلف أطيافها واستطاعت أن تحصل على أربعين بالمئة من الأصوات” مضيفة أن الأصوات التي حصلت عليها “موزعة على كل الدوائر والطوائف” وكانت تعبيرا عن “الاحتجاج الشعبي” ضد المؤسسة السياسية.

وتأجلت الانتخابات النيابية اللبنانية مرتين منذ عام 2013 جراء الاضطراب السياسي الذي أججته الحرب في سوريا. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البلدية في باقي المحافظات في لبنان خلال الأسبوعين المقبلين.

وخرجت لائحة بيروت مدينتي من رحم موجة من الغضب الشعبي في الصيف الماضي بسبب فشل الحكومة في حل أزمة النفايات التي تراكمت في أرجاء المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين