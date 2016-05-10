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«أوبر» تطلق سيارات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن

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«أوبر» تطلق سيارات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن «أوبر» تطلق سيارات أجرة لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن

أرشيفية

أطلقت شركة التوصيل “أوبر” اليوم الثلاثاء، خدمة “uberWAV” الموجهة للمقعدين من أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن سيارات أجرة تملك مكانًا لكراسيهم المتحركة، في العاصمة البريطانية لندن.

وتوفر خدمة uberWAV، التي ستتوفر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء في كل أرجاء مدينة لندن، مركبات تملك منحدرًا يصعد من خلاله الراكب، إضافة إلى رافعة وأحزمة أمان لتثبيت الكرسي المتحرك.

وأوضحت أوبر أنه سيكون على المستفيدين من الخدمة الجديدة الانتظار أطول مقارنة بخدماتها الأخرى، وذلك نظرًا لقلة المركبات المتوفرة في الوقت الراهن.

وقالت الشركة إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة يُتوقع أن يُقدر زمن الانتظار بنحو 25 دقيقة في المناطق المركزية بلندن، وبما يقرب من 40 دقيقة في المناطق الأبعد، مع وجود خطة بإضافة المزيد من السيارات مع الوقت.

 

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