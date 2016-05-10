الشرطة الإيطالية تعتقل أفغانيًا يشتبه في تخطيطه لهجمات في أوروبا

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أفغانيًا يشتبه بتخطيطه لشن هجمات في إيطاليا وبريطانيا وفرنسا بعد العثور على أدلة دامغة على هاتفه النقال، بحسب ما أفادت النيابة.

واعتقلت الشرطة الإيطالية أفغاني وباكستاني آخران في كل من باري وميلانو بتهمة تهريب البشر، فيما أصدرت الشرطة مذكرات للقبض على أفغانيين آخرين بتهم الإرهاب.

وفتح تحقيق في ديسمبر بعد رصد 4 أفغان يصورون بالفيديو داخل مركز تجاري في باري جنوب إيطاليا، وبعد أن فتشت الشرطة هواتفهم النقالة عثرت على صور أخرى لمطار وميناء المدينة إضافة إلى مواقع في روما وباريس ولندن.

وصرح ممثل النيابة روبرتو روسي في مؤتمر صحافي في مدينة باري أنه “من الواضح أن هذه لم تكن صورًا سياحية، و يبدو أنهم كانوا يرصدون مواقع حساسة”.

واحتوت الهواتف على صور لعربات عسكرية وأسلحة للجيشين الإيطالي والأفغاني، أضافة إلى تسجيلات فيديو دعائية لطالبان.

وأشار روبرتو إلى أن أحد المتهمين ظهر وهو يحمل بندقية ام.اس16، مشيرًا إلى أنه سلاح يصعب العثور عليه في السوق.

وأضح ممثل النيابة أن المشتبه بهم قاموا برحلات مكلفة بين ايطاليا ولندن وباريس واسطنبول دفعوا تكاليفها نقدًا.